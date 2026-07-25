บิ๊กดุลย์ ลุยนราธิวาส ตรวจจุดถล่ม 5 ทหารพรานเสียชีวิต สั่งเร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด พร้อมเยียวยาเหยื่อเต็มที่ ขอประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 ก.ค. 2569 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง
ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
รมว.กลาโหม เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว ความคืบหน้าของคดี ผลการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ และมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมี พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ภ.4, พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9, พ.อ.วิทยา สาริยา ผบ.ฉก.ทพ.45 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ การประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากนั้น พล.ท.อดุลย์ เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ รับฟังรายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย และเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ต่อมาเวลา 15.30 น. เดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสอบถามอาการ มอบกำลังใจแก่เด็กและครอบครัว และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรักษาพยาบาล การช่วยเหลือ และการเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
พล.ท.อดุลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และกำชับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรัดการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ
รมว.กลาโหม กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและมุ่งลอบยิงเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งรัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่าย ไม่อาจยอมรับการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้ได้ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการนำตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยกองทัพบกจะดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ
พร้อมกันนี้ รมว.กลาโหม ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ เนื่องจากกำลังพลที่เสียชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชน และผู้ก่อเหตุจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด