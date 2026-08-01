ส่องเลข “อนุทิน” ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง วัดเดิมบาง ขอพรเอาฤกษ์เอาชัยการทำงาน ก่อนจุดธูปเลข ประชาชนดีใจได้เจอ นายกฯในดวงใจ
เวลา 10.40 น. วันที่ 1 ส.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางไปยังวัดเดิมบาง (คงคาราม) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อสักการะท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ
ทันทีที่นายกฯ มาถึงมีชาวบ้านเข้ามาบอกกับนายกฯ ว่า “นายกฯในดวงใจฉันเลยนะคะ อีกคนก็ลุงตู่ พร้อมระบุว่าดีใจ และเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทิน“
จากนั้น นายกฯ นำคณะไหว้ด้วยธูปใหญ่ เลขธูป 996 ทั้งนี้ ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง เป็นที่นิยมมาสักการะของประชาชนเพื่อขอโชคลาภ และประสบความสำเร็จในการทำงาน