ส่องเลข “อนุทิน” ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง วัดเดิมบาง ขอพรเอาฤกษ์เอาชัยการทำงาน ก่อนจุดธูปเลข ประชาชนดีใจได้เจอ นายกฯในดวงใจ

เวลา 10.40 น. วันที่ 1 ส.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางไปยังวัดเดิมบาง (คงคาราม) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อสักการะท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

ทันทีที่นายกฯ มาถึงมีชาวบ้านเข้ามาบอกกับนายกฯ ว่า “นายกฯในดวงใจฉันเลยนะคะ อีกคนก็ลุงตู่ พร้อมระบุว่าดีใจ และเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทิน“

จากนั้น นายกฯ นำคณะไหว้ด้วยธูปใหญ่ เลขธูป 996 ทั้งนี้ ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง เป็นที่นิยมมาสักการะของประชาชนเพื่อขอโชคลาภ และประสบความสำเร็จในการทำงาน

ส่องเลข “อนุทิน”

ส่องเลข “อนุทิน” ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง วัดเดิมบาง ชาวบ้านดีใจได้เจอ นายกฯในดวงใจ

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