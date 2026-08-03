พรรคประชาชน แถลงปม ‘แก้วตา’ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ยืนยันพรรคไม่เคยสั่งให้เงียบ แต่ขณะนั้นเจ้าตัวไม่ต้องการให้ดำเนินการใด ๆ และไม่ยินยอมให้เปิดชื่อคนทำ
3 ส.ค. 69 – แฟนเพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน แถลงการณ์ชี้แจงกรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน เปิดเผยว่า เคยถูก สส.พรรคก้าวไกล (ในขณะนั้น) คนหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ แต่กลับถูกพรรคบังคับให้เงียบ เพราะเลือกปกป้องภาพลักษณ์องค์กรกว่าผู้ถูกกระทำ
พรรคประชาชน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ใจความดังนี้
1. กรณี น.ส.ธิษะณา เล่าว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีผู้บริหารพรรคทราบจริง เนื่องจาก น.ส.ธิษะณา ได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลทราบ และ นายพิจารณ์ ได้รายงานต่อ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค เนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรง และพรรคต้องดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติ แล้วมีมาตรการลงโทษหากกระทำผิดจริง
อย่างไรก็ตาม น.ส.ธิษะณา ในขณะนั้นยืนยันว่า เพียงต้องการแจ้งให้ นายพิจารณ์ ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องการให้พรรคดำเนินการใด ๆ ต่อ และไม่ยินยอมเปิดเผยชื่อผู้กระทำ
2. เมื่อ น.ส.ธิษะณา ยืนยันเช่นนี้ และไม่เปิดเผยชื่อผู้กระทำ พรรคก้าวไกลขณะนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติ
3. ผู้บริหารพรรคก้าวไกล ตลอดจนพรรคประชาชน ยืนยันว่าไม่เคยขอให้ น.ส.ธิษะณา เงียบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์องค์กร หลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ก็ได้มีการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่ละเว้น และเปิดเผยต่อสาธารณะมาโดยตลอด
4. ตลอดเวลาที่ผ่านมา พรรคไม่เคยปิดทางการดำเนินการสอบสวนกรณี น.ส.ธิษะณา หากเวลานี้ น.ส.ธิษะณา พร้อมให้มีการสอบสวน พรรคยินดีและจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ น.ส.ธิษะณา และลงโทษผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน ซึ่งพรรคได้เริ่มดำเนินการเชิญ น.ส.ธิษะณา และพยานแวดล้อมที่น่าจะทราบข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลแก่พรรคแล้ว
5. พรรคประชาชนขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดร้ายแรง พรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องผู้กระทำผิด และพร้อมดำเนินการลงโทษ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายอย่างรอบด้านที่สุด