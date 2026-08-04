รัฐบาล เปิดตัวระบบ “AI Psoriasis” คัดกรองโรคสะเก็ดเงิน ผ่านภาพถ่าย แม่นยำ 95 % ยกระดับระบบสาธารณสุข-ลดเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ

4 ส.ค. 69 – น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพ เร่งบูรณาการนำดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างระบบสุขภาพ

เพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข เสริมสร้างบทบาทของนวัตกรรมด้านสุขภาพ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH PLUS+ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้พัฒนา “AI Psoriasis” เพื่อช่วยวิเคราะห์ความแดง ความหนา และขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่าย เพื่อช่วยให้การประเมินมีมาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำ

ทั้งนี้ จากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัย ระบบ AI Psoriasis มีค่าความแม่นยำ (Accuracy) สูงถึงร้อยละ 95 อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการทดสอบในสถานการณ์ใช้งานจริงและในประชากรที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยระยะแรกจะนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งจะพิจารณาพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ระบบข้อมูล และการส่งต่อผู้ป่วย

“โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญ เช่น ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และกลุ่มอาการเมตาบอลิก

ซึ่งรอยโรคสะเก็ดเงินมีลักษณะทางคลินิกบางประการที่สามารถนำมาวิเคราะห์จากภาพถ่ายได้ ระบบ “AI Psoriasis” ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองใกล้บ้าน ลดภาระการเดินทาง และได้รับการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดูแลโรคผิวหนังอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป”

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