ทร. โต้ข้อครหา สร้างบังเกอร์จันทบุรี–ตราด ไร้มาตรฐาน ไม่สะท้อนภาพรวม ปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ย้ำการก่อสร้างแต่ละพื้นที่ แตกต่างตามลักษณะภูมิประเทศ การวางกำลัง ภารกิจภัยคุกคาม
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 นาวาเอก นรา คุณโฑถม รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มั่นในพื้นที่ชายแดนจ.จันทบุรีและตราด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า กองทัพเรือขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า หลังเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนในช่วงเดือนก.ค.2568 กองป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (กปช.จต.) ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงฐานปฏิบัติการตลอดแนวชายแดน ยกระดับความพร้อมของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภารกิจที่ได้รับ
การปรับปรุงฐานปฏิบัติการดังกล่าว ครอบคลุมองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ อาคารที่ทำการ อาคารที่พักกำลังพล ที่มั่นและบังเกอร์ สิ่งกีดขวาง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ มิใช่เป็นการดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์เพียงอย่างเดียวตามที่มีการนำเสนอในบางกระแสข่าว
ทั้งนี้ รูปแบบและรายละเอียดของการปรับปรุงฐานปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ การวางกำลัง ลักษณะภารกิจ และการประเมินภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการทางทหารและสามารถคุ้มครองกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางส่วน เป็นภาพที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาหนึ่งของพื้นที่เดียว จึงไม่สะท้อนภาพรวมของโครงการหรือสภาพของฐานปฏิบัติการทั้งหมดในปัจจุบัน
กองทัพเรือ ขอยืนยันว่าการพัฒนาฐานปฏิบัติการและที่มั่นตามแนวชายแดน เป็นภารกิจที่มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ จะดำเนินการตามการประเมินสถานการณ์และความจำเป็นทางทหารของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กองทัพเรือขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพ รายละเอียด หรือข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ลักษณะ และขีดความสามารถของฐานปฏิบัติการและที่มั่นทางทหาร อาจส่งผลกระทบต่อการวางกำลัง การปฏิบัติภารกิจ ความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน