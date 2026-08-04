อนุทิน เตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับ ‘มิน อ่อง หล่าย’ ปธน.เมียนมา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6–7 ส.ค.นี้ สานต่อความร่วมมือทวิภาคีและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมให้การต้อนรับ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.นี้ โดยนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
สำหรับกำหนดการในวันที่ 6 ส.ค. นายกฯ จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ผู้นำทั้งสองจะร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็ก และเต็มคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน
หลังการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมา รวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือ และในช่วงค่ำ นายกฯ จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมา
ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ นายกฯ และประธานาธิบดีเมียนมา จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand–Myanmar Business Forum 2026 ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ และถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา รวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
“การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในกรอบอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ” น.ส.รัชดา กล่าว