รถหรูนายกฯ อนุทิน ก็โดน! ข้อมูลทะเบียนรถหลุด ให้ค้นบนเว็บไซต์ ‘ดีอี’ แจ้งความแล้ว ด้าน คมนาคม ประสานสำนักงานไซเบอร์ ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวกรณีนายนิธิกร บุญยกุลเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะ และพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถ และมีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์
โดยนายสิริพงศ์ กล่าวว่า ได้รับเรื่องแล้ว และได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ให้เข้ามาช่วยดูแล้ว โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลส่วนบุคคล ยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถ ยี่ห้อ Rolls – Royce Phantom Eaxtended ทะเบียน ฐต 9999 กรุงเทพมหานคร ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อยู่อีกด้วย
ล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เหตุความผิดซึ่งหน้าตาม มาตรา 7 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบ