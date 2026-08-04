ยศชนัน ปัดไม่รู้ลือจับขั้วใหม่ ‘เขียว-แดง’ ยันรัฐบาลปึ้ก วอนอย่าเอาการเมืองทำเสียบรรยากาศทำงาน ไม่ตอบสัมพันธ์เพื่อไทย-กล้าธรรม
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการจับขั้วการเมืองใหม่ เขียว-แดง ว่า เรื่องนี้พูดมาตลอดว่าต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ เรื่องการทำงานให้กับประชาชน สังเกตว่า ตอนนี้มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการรับมือภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง
ถึงอย่างไรรัฐบาลก็เป็นปึกแผ่น จึงไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมือง มาทำให้บรรยากาศการทำงานเสียไป และปัจจุบันพรรคเพื่อไทยทำงานในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ ส่วนด้านการเมืองที่มีข่าวดังกล่าว ตนไม่ทราบข่าวนี้และเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ วันนี้เราบอกว่าเราร่วมรัฐบาล ก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทย กับ พรรคกล้าธรรม และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นอย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ตนกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ ไม่ได้คุยกับคนอื่น
ขอไม่แสดงความเห็นเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทย กับพรรคกล้าธรรม ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ แต่เราสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าในพรรคเพื่อไทย ใครที่จะมีอำนาจตัดสินใจ หรือพูดคุยในเรื่องนี้ นายยศชนัน กล่าวว่า อยากให้แยกส่วนกัน ตนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรค ส่วนการบริหารบ้านเมือง ในฐานะรองนายกฯจะทำให้เต็มความสามารถ