กรุงเทพมหานคร ประธานสภากทม. จ่อตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริง ปมกดบัตรแทนกัน หลัง “ศรีสุวรรณ” ยื่นร้องจริยธรรม ขีดเส้น 30 วันรู้ผล พบมีมูลผิดร้ายแรง ถอดถอนพ้นสมาชิก
4 ส.ค. 69 – ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.บางซื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กรณี ส.ก.กดบัตรแทนกัน ว่า ตนได้รับหนังสือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตัวเอกสารก็สำคัญ
ส่วนตัวแทน พรรคประชาธิปัตย์ และ เพื่อไทย Life ลง แถลงว่า จะยื่นหนังสือนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะไปในช่องทางไหน เพราะยังไม่เห็นหนังสือ แต่ในกรณี นายศรีสุวรรณ ยื่นหนังสือชัดเจนว่าเป็นเรื่องของจริยธรรม ซึ่งจะเข้าตามข้อบังคับ เรื่องจรรยาบรรณของสภากรุงเทพมหานคร
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ อยู่ในกระบวนการ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคำร้องว่า ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หลังจากนี้ จะเสนอที่ประชุมสภา กทม. เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา ซึ่งคัดเลือกโดยสภากรุงเทพมหานคร มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 13 คน
โดย ผลการสอบข้อเท็จจริง จะออกมาเพียง 2 ทาง คือ มีมูล หรือไม่มีมูล ซึ่งประธานสภากทม.สามารถไม่เห็นด้วยกับผลการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือหากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล จะนำเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น จึงจะมีการตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ ขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะประกอบด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญ ทั้งหมด 13–14 คน รวมถึง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 หรือ รองประธานคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเสร็จ ซึ่งผลจะออกมา 2 ทาง คือ ผิดร้ายแรง หรือผิดไม่ร้ายแรง หากไม่ร้ายแรง จะจบด้วยการว่ากล่าวตักเตือน แต่หากร้ายแรง จะรายงานต่อสภากทม. เพื่อยื่นถอดถอนซึ่งต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของสภากทม. และเมื่อมีการยื่นให้ถอดถอนแล้ว ต้องใช้เสียง 2ใน3 ของสภากทม. ในการลงมติให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิก
ผู้สื่อข่าวถามว่า ผลการสอบต้องยื่นไปที่ กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ หรือ กระทรวงมหาดไทย จะตั้งกรรมการสอบเอง
น.ส.ภัทราภรณ์ กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ แต่เห็นทาง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวมีการส่งหนังสือไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ส่งกลับมาที่ สภากรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่แน่ใจว่า การดำเนินการแบบนั้นมีเหตุผลอะไร
แต่เมื่อมีการส่งผ่าน กระทรวงมหาดไทย หนังสือของ พรรคประชาธิปัตย์ จะช้ากว่าของ นายศรีสุวรรณ ดังนั้นต้องไปตรวจสอบกฎหมายเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการยื่นในเรื่องเดียวกัน จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดเดียวกันหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า มีกรอบเวลาสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ น.ส.ภัทราภรณ์ กล่าวว่า ไม่แน่ใจ แต่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จะมีเวลายื่นผลการสอบ ภายใน 30 วัน