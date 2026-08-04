ยศชนัน เปิดแผน แก้น้ำท่วม-แล้งภาคเหนือ ขจัดจุดคอขวดงบ-ตั้งวอร์รูม 24 ชม.

ยศชนัน เปิดมาตรการ แก้น้ำท่วม-ภัยแล้งภาคเหนือ ขจัดจุดคอขวดงบฉุกเฉินเร่งด่วน ตั้งวอร์รูม 24 ชั่วโมง ใช้โดรนสำรวจ เร่งขุดลอกลำน้ำ ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วมใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับภูมิภาค

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และมอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ในระหว่างการประชุม ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมจากหน่วยงานหลักต่างๆ โดย ปภ. ได้เสนอแผนเตรียมความพร้อมและระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ สสน. นำเสนอการคาดการณ์สภาพอากาศ ลมฟ้าอากาศ และแนวโน้มพื้นที่เป้าหมาย

สทนช. และกรมชลประทาน รายงานการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวังมวลน้ำ และแผนผังน้ำ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่รวม 17 จังหวัด ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมในระดับจังหวัด ทั้งการจัดการจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน และการเตรียมแผนสำรองน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อรับมือภัยแล้ง

ภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆ นายยศชนัน ได้มอบหมายภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปเป็นมาตรการหลัก ดังนี้

ขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วน มอบหมายให้ สทนช. ประสานงานร่วมกับแต่ละจังหวัด เพื่อตรวจสอบโครงการป้องกันภัยพิบัติที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังขาดแคลนงบประมาณ ให้รีบจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าสู่ส่วนกลางอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ให้เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อประชาชน

สร้างระบบ Command & Control และ ตั้ง War Room มอนิเตอร์ 24 ชั่วโมง สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการและ ปภ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดตั้งระบบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำ ให้รายงานและประสานตรงไปยัง ปภ. และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันที

บูรณาการนวัตกรรมและ “Shelter” ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มอบหมายให้ทีมทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว (Shelter) พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น โดรนสำรวจพื้นที่ ระบบโทรมาตร และแอปพลิเคชันเตือนภัย เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชน

เร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจร (น้ำท่วม-น้ำแล้ง) กำชับให้เร่งดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำน่าน (ซึ่งมีจุดเปราะบาง 18 จุด) และขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำยม รวมถึงการเตรียมแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันวิกฤตภัยแล้งล่วงหน้า

นายยศชนัน กล่าวทิ้งท้ายว่า การทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านๆ มาปรับใช้ โดยเน้นการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด

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