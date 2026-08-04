ธรรมนัส สยบลือดีลโมนาโก ยันไม่เคยคุย ‘ส้ม-แดง’ ชี้การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัว มองดีลออกมาแค่วิเคราะห์ ลั่นเป็นข่าวลือ-ลวง เรื่องจริงต้องฟังจากปากตัวเอง
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 ที่ชุมชนหลังวัดริมคลองนางหงษ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องที่หายไปนานนั้น ตนพูดเสมอว่า แม้เราจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล แต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน หรือปัญหาอื่นๆ
ดังนั้น ที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับครอบครัว อยู่กับลูกๆ ส่วนการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลย นอกจากดูแลพรรค ทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรค ดูแล สส. และสมาชิก ทำตามหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้าน
จะเห็นว่า สส. ในช่วงเปิดประชุมก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้าน เราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของประชาชน
ส่วนที่ตนเดินทางไปต่างประเทศ เพิ่งกลับมาไม่นาน เรื่องข่าวลือดีลโมนาโกต่าง ๆ ขอยืนยันว่าไม่มี เพราะตนไปเฉพาะครอบครัว และไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลย มีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้น
เมื่อถามถึงน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจับมือกับแดงและเขียว เคยมีการแลกเปลี่ยนกันมาก่อนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่มี ไม่เคยคุย ไม่เคยดีลอะไรกับใคร
เมื่อถามเรื่องดีลการเมืองการจับขั้วมีมาตลอด ถือเป็นสัญญาณจริง หรือเกมเบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า น่าจะเป็นการวิเคราะห์การเมืองของนักวิชาการมากกว่า ที่วิเคราะห์ว่า หากกรณีมีอุบัติเหตุทางการเมือง จะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคใดมากกว่า ตนคิดว่าเป็นแบบนั้น
ส่วนการอภิปรายไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องดูว่าอภิปรายรายบุคคล หรือทั้งคณะ โดยยังไม่มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในการอภิปราย
เมื่อถามย้ำว่ามีข้อมูลอะไรในการร่วมอภิปรายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องคุยก่อน จะคาดการณ์ว่าจะอภิปรายเรื่องใดไม่ได้ ต้องดูหลักฐาน ในฐานะที่ตนเคยเป็นฝ่ายรัฐบาล และถูกอภิปรายมาทุกยุคทุกสมัย ตนเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่าง เราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์ และปุบปับอย่างเด็ดขาด
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มองว่าน่าจะมีข้อมูลในส่วนของกระทรวงในการอภิปรายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ก็เช่นกัน ตนอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว และต้องให้ความยุติธรรมกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือน และส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากตนเอง
เมื่อถามว่าจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มตัว หรือเปิดประตูไว้สำหรับพลิกเกมการเมืองนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จริง ๆ แล้วหากเห็นตัวเองวางตัวทุกวัน หน้าที่ในสภาฯของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่ และตนเป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้ว ในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมือง ก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือให้เต็มที่ ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวแล้วค่อยมานั่งคุยกัน
เมื่อถามถึงรัฐบาลโดนกระแสในเรื่องต่าง ๆ มองว่ารัฐบาลยังทำงานต่อไปได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาล
ส่วนโอกาสพลิกขั้วเป็นเขียว แดง ส้ม มีมากน้อยแค่ไหน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่มีการคุยกันเลย เป็นการคาดการณ์ และวิเคราะห์มากกว่า ส่วนในอนาคตไม่ปิดประตูใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมไม่เหมือนพรรคอื่น ตอนนี้ต้องคุยกับพี่น้องของตนเองก่อน
เมื่อถามว่าพรรคส้มชัดเจนว่าไม่เอาพรรคเขียว หรือมีเรา ไม่มีเทา แต่วันนี้เหมือนส่งสัญญาณกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องก่อนการเลือกตั้ง ตนลืมไปแล้ว การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ตนพูดมาตลอด คนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมารักกันได้ ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศและประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการคุยกัน ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการพูดคุยกัน
ส่วนที่น.ส.ศิริกัญญาระบุว่า หลาบจำแล้วที่เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯนั้น พรรคกล้าธรรมหลาบด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่เอาคำพูดของพรรคอื่น หรือคนๆ หนึ่ง มาเปรียบเทียบ พรรคตนจะมาคิดคนเดียว ทำคนเดียวไม่ได้ การจะทำอะไรต้องคุยกับพี่น้อง
เมื่อถามว่าแสดงว่ารอร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำว่า ไม่ หากสังเกตในสภาฯ สส. ทุกคนทำหน้าที่อย่างดีด้วย
เมื่อถามว่าประเมินการทำงานรัฐบาลอย่างไร ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราเป็นฝ่ายบริหารมานาน ตนเองไม่วิจารณ์อยู่แล้ว เพราะประชาชนก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ส่วนรัฐบาลควรปรับปรุงอะไรนั้น ตนมองว่ารัฐบาลประกอบด้วยสองพรรคใหญ่ มีประสบการณ์ คิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ก็คิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรมและพรรคภูมิใจไทย ยังจับมือกันได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้ไม่เคยคุยกับพรรคใดพรรคหนึ่ง
เมื่อถามว่าหากมีรัฐบาลมาติดต่อให้ไปเข้าร่วมรัฐบาล คำแรกที่จะพูดคืออะไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอบไม่ได้ เพราะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตนเป็นคนทำงาน หากกลับเข้าไปก็ต้องทำงานจริงๆ ถ้ากลับไปแล้วไม่ทำงาน อยู่อย่างนี้ดีกว่า
เมื่อถามว่าจะต้องกลับไปกระทรวงเกษตรฯ ด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่จำเป็น ตนไม่ได้คาดการณ์อะไร และอะไรที่ทำประโยชน์ให้ประชาชน ต่อประเทศ ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนก็พร้อมทำ อย่าไปคาดการณ์ว่าเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็น
เมื่อถามว่าขณะที่การพูดคุยกับพรรคเพื่อไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้คุยอะไรกับใคร ไม่ได้คุยกับพรรคไหนเลย ยืนยัน เช่นเดียวกับนายทักษิณ ชินวัตร ก็ไม่มี รวมถึงไม่ได้ไปยินดีหลังออกจากเรือนจำ ส่วนโอกาสในการเป็นไปได้นั้น เป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิด และเราเป็น สส. เวลาเข้าสภาฯ ก็มีคนมาทักทายเยอะ เป็นปกติ
เมื่อถามว่าดีลที่ออกมาเป็นข่าวที่ไม่จริงใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นข่าวลือ ข่าวลวง ไม่ใช่ข่าวลับ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าข่าวลือส่วนใหญ่มักจะเป็นความจริงตามมา ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่จริง ฟังจากปากตนเอง และหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จริงจัง และหนักขึ้น