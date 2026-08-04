“ผบ.ตร.” สั่งการ บช.สอท. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว “นายกฯ-รมต.-บิ๊ก มท.” หลุดว่อน ยังไม่ทราบต้นทางข้อมูล ยันไม่ได้ป้องผู้ใหญ่ แต่ขอใช้วิจารณญาณว่าเป็นภาพจริงหรือไม่

วันที่ 4 ส.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย หลุดออกจากระบบ ว่า ได้สั่งให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ตรวจสอบแล้ว

แต่ตนอยากให้แบ่งมุมมองในการรับฟังเรื่องนี้ ว่าข้อมูลเหล่านี้หลุดไปได้อย่างไร ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเสื้อนั้น ตนคิดว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีเยอะมาก อยากให้มีการไตร่ตรองให้ดีว่าใช่หรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพูดเพื่อไปปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่

แต่ต้องดูก่อนว่าข้อมูลถูกนำไปทำอะไรมิดีมิชอบบ้าง มีข้อเท็จจริงอย่างไร แค่ไหน แม้กระทั่งทุกวันนี้ บางครั้งเราไปเห็นในโลกโซเชียลฯ การพูดบางทีทำได้ขนาดนั้น เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ตนเคยพูดแล้วว่าปัญหาในอนาคตที่เราต้องเจอต้องเผชิญ คือเรื่องเทคโนโลยี ก็ขอให้รับฟัง และวิเคราะห์กันให้ดีก่อน ซึ่งในแวดวงการเมือง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในฐานะตำรวจ ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ โดย บช.สอท.รับไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า ข้อมูลหลุดออกมาจากหน่วยงานใด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ตนเพิ่งรับทราบ และได้สั่งการก่อนมาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ขณะนี้มีเรื่องซ้ายเรื่องขวาเรื่องหน้าเรื่องหลังเข้ามาเต็ม ต้องแบ่งสติให้ดี เ

มื่อถามว่า ส่วนที่มีการรายงานว่าหลุดออกมาจากกรมขนส่งทางบกนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า เดี๋ยวไปดู และการหลุดไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ก็ต้องไปวิเคราะห์พิจารณาในหลายประเด็น

เมื่อถามว่า ส่วนจะต้องให้ผู้เสียหายที่มีภาพปรากฏออกมาแจ้งความ PDPA ด้วยหรือไม่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ กล่าวว่า อยู่ที่การตรวจสอบ ซึ่งตนก็ต้องรายงานข้อมูลไป และอยู่ที่ท่านเหล่านั้นจะมอบอำนาจหรือไม่ แต่ต้องไปดูว่าเกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ เป็นภาพจริงหรือหลอกอย่างไรบ้าง การกล่าวแบบนี้ออกไป เดาว่าอาจจะมีการโต้กลับว่าปกป้องกันน่าดู ภาพแบบนี้จะมาทำ AI ได้อย่างไร แต่อยากย้ำว่าตนไม่ได้หมายความแบบนั้น แค่อยากให้รู้ว่าทุกเรื่องที่ปรากฏในโซเชียลมีทั้งบวกและลบ อยากให้ใช้วิจารณญาณให้ดีว่ากำลังเจอกับโลกยุคใหม่

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