รมว.ยธ.เผยดีเอสไอ พบเส้นเงิน ภาวุธ เพิ่มเป็น 33 ล้าน จาก 28 ล้าน ปัดตอบสรุปสำนวนส่งฟ้องเมื่อใด เหตุขยายพยานหลักฐานเพิ่ม

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวกรณีที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า ดีเอสไอสอบสวนแล้วพบว่าข้อมูลการเงินมีการเปลี่ยนแปลงจาก 28 ล้านบาทเป็น 33 ล้านบาท โดยเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงิน จึงต้องให้ดีเอสไอ ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

เมื่อถามกรณีที่พบเซิร์ฟเวอร์บริษัทคิวอาร์เอส โกลบอล มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งหมด จึงคาดว่าดีเอสไอจะได้เบาะแสข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้น ค่อนข้างมาก แต่รายละเอียดขอให้ทางดีเอสไอสอบสวนก่อน

เมื่อถามว่ามีหมายเรียกผู้ต้องหาต่างๆ มาแล้ว จะสามารถสรุปข้อมูลส่งฟ้องได้เมื่อไหร่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า คงยัง เพราะพยานหลักฐานขยายออกไปเรื่อยๆ ตอนนี้พยายามนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องหลักมาสอบ แต่ก็ต้องมีการเรียกผู้เกี่ยวข้อง ผู้ต้องสงสัย พยาน มาสอบอีก และพยานน่าจะขยายเพิ่มไปอีก ส่วนจะขยายออกไปอย่างไร ขอให้ทางดีเอสไอดำเนินการก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเรียกนายภาวุธมาให้ข้อมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ยังไม่แน่ชัด แต่ได้รับรายงานว่า จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า และเท่าที่ทราบขณะนี้ นายภาวุธปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหมด

ส่วนกรณีของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตนักการเมือง และนักแสดงชื่อที่เข้ามาชี้แจงต่อดีเอสไอแล้ว ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นกัน

 

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