กทม. เบรกแจกอาหารริมราชดำเนิน ตัดวงจรรวมตัวคนไร้บ้าน ชวนทำบุญผ่าน “บ้านอิ่มใจ” หรือ Food Bank ทั้ง 50 เขต
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ภายหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านจนสร้างความกังวลแก่ประชาชน โดยมี พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิต สุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.ผู้บริหารเขตพระนคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันในพื้นที่ คือการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแม้จะเกิดจากความตั้งใจดีของผู้มีจิตศรัทธา แต่กลับกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านเดินทางมารวมตัวเพื่อรอรับอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเป็นระเบียบ ความสะอาด การกีดขวางทางสัญจร รวมถึงเหตุทะเลาะวิวาทและปัญหาด้านความปลอดภัย
ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดยให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ประกอบด้วย เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่คนไร้บ้านเริ่มเข้ามารวมตัว พร้อมจัดรถสายตรวจหมุนเวียนดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนไร้บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ถนนราชดำเนินเปรียบเสมือน ห้องรับแขกของประเทศ จำเป็นต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และเยาวชน ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านออกจากพื้นที่โดยไม่มีทางเลือก แต่ได้จัดเตรียมบ้านอิ่มใจ เพื่อรองรับคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบ ทั้งที่พัก อาหาร และการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าน พล.ต.อ.อดิศร์ กล่าวว่า อีกประเด็นที่สำคัญ คือการสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับการแจกอาหาร โดยเฉพาะการจัดระเบียบจุดแจกอาหารให้เป็นสัดส่วน หากผู้ที่ต้องการทำบุญขอให้นำอาหารไปมอบผ่าน บ้านอิ่มใจ หรือ Food Bank ทั้ง 50 สำนักงานเขต ก็จะมั่นใจได้ว่าอาหารจะถึงมือผู้รับโดยตรง ไม่มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งกทม. ยืนยันและรับประกันระบบการกระจายอาหารดังกล่าว แนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ ลดผลกระทบต่อการสัญจร และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน