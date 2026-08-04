เพจ ป.ป.ช. โพสต์อาลัย สิ้น ‘ประภาศ คงเอียด’ กรรมการ ป.ป.ช.-อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ สิริอายุ 64 ปี
วันที่ 4 ส..ค. 2569 เพจ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ นายประภาศ คงเอียด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำหรับ นายประภาศ เป็นคน จ.ตรัง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบ International Tax Program and Master of Laws (ITP/LLM) Havard Law School,USA และจบเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รับราชการในตำแหน่งสำคัญ อาทิ อธิบดีกรมธนารักษ์, อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ,รองปลัดกระทรวงการคลัง, ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นต้น ก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568