อนุทิน ไม่สนเป็นเป้าคนปล่อยข้อมูลส่วนบุคคล ชี้หน่วยงานต้องรับผิดชอบปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหล บอกมีระเบียบ-ทีโออาร์ ระบุชัดเจนอยู่แล้ว เตรียมตั้ง คกก.สอบสวน

เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย หลุดออกจากระบบว่า ยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียด

แต่ได้แจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบ ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จริงๆแล้วในระเบียบ และทีโออาร์ เวลาจะให้ใครมาทำระบบนี้ ถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

เมื่อถามว่ามองเป้าประสงค์ของคนปล่อยอย่างไร เพราะพุ่งเป้าไปที่นักการเมือง และคณะรัฐมนตรี นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้มอง ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมา ก็คงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นระดับกรม และระดับหน่วยงาน

เราบอกไปแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้ เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างๆ รัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานความรัดกุมของข้อมูลต่างๆ

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