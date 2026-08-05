สิริพงศ์ ยันรัฐตัดเกณฑ์ “รถเก่า” ทิ้งอัตโนมัติ ลุ้นสิทธิ์ “บัตรคนจน” เพิ่ม 2-3 ล้านคน ลุยช่วยกลุ่มเปราะบาง ลั่นจะไม่มีชาวบ้านคนไหนตกสำรวจ
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเตรียมระบบเพื่อแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกเรื่องเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว
โดยจะใช้มาตรการยกเว้น หรือ เวฟให้อัตโนมัติ สำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี ซึ่งจากฐานข้อมูลคาดว่าจะมีประชาชนที่เข้าข่ายได้รับการเวฟข้อมูลในส่วนนี้มากถึงประมาณ 1 ล้านกว่าราย
ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนส.ค.นี้ กรมการขนส่งทางบกจะมีการบูรณาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งมอบให้กระทรวงการคลังนำไปพิจารณาสิทธิ์ก่อนในรอบแรก จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบว่า นับตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งเพิ่มเติมแล้วกว่า 200,000 ราย
โดยหน่วยงานได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทุกช่องทางและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันทีในทุกเคส ซึ่งคาดการณ์ว่าจากการดำเนินการในครั้งนี้ จะส่งผลให้มีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 ล้านคน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นอกจากการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงาน (One Stop Service) ขึ้นที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมวางแผนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ไม่สะดวกเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง โดยประชาชนกลุ่มนี้สามารถรออยู่ที่บ้าน หรือแจ้งเรื่องความประสงค์ผ่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้ช่วยสื่อสารและประสานงานจัดคิวกับทางอำเภอได้โดยตรง
“แนวทางนี้จะช่วยลดความกังวลใจและเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีชาวบ้านคนใดตกสำรวจจากการรับสิทธิ์ในครั้งนี้” นายสิริพงศ์ กล่าว