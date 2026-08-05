ครม.มีมติแต่งตั้ง ยงยุทธ นาควิโรจน์ นั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ชิดชนก สุขมงคล เป็นรองปลัดกระทรวง มีผลวันที่ 1 ต.ค.2569 เป็นต้นไป
วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ
1.นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งอธิบดี ตำแหน่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการของนายอรรถพล เจริญชันษา
นายชิดชนก สุขมงคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2569 เป็นต้นไป