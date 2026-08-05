“ชัยชนะ” เหน็บแรง “เอกนิติ-ศุภจี” กินน้ำมันตับปลาเยอะๆ เย้ย ได้ข่าวมีรอยร้าวกับข้าราชการ ลั่น ซักฟอกครั้งนี้ สนุกแน่ ยัน ไม่มีการละคร
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านว่า ต้องให้พรรคประชาชนเป็นผู้ยื่น เมื่อไหร่ที่ฝ่ายค้านมีมติว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องกลับหารือแต่ละพรรค ยืนยันว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว
ซึ่งต้องดูไทม์ไลน์ว่าพรรคประชาชนกำหนดช่วงไหน เพราะเมื่อเปิดสภามา สิ่งที่เราจะต้องอภิปรายอันดับแรก คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ในวาระ 2 และ 3 ก่อน หลังจากนั้นยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ตลอด ดังนั้น จึงต้องรอดูท่าทีว่าพรรคประชาชนจะยื่นเมื่อไหร่ และแต่ละพรรคมีความคิดเห็นอย่างไร
เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นไหนเป็นพิเศษ และรัฐบาลมีแผลอะไรบ้าง นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนคิดว่าแผลของรัฐบาลวันนี้ ไม่ต้องบอก ประชาชนทั่วไปก็ตอบได้ เช่น ประเด็นรวยไม่ไหวแล้ว ปากท้องเศรษฐกิจที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ วันนี้น้ำมันลดลง แต่ราคาสินค้าไม่ลด ท่านออกมาพูด แต่ทำไม่ได้สักเรื่อง ก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้ว
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า วันนี้นางศุภจี ในฐานะรมว.พาณิชย์ รับผิดชอบอย่างไร เงินของพี่น้องประชาชนชาวนาที่รัฐบาลออกมาบอกว่า เงินหมด ชดเชยไม่ได้ ต้องชี้แจงให้ได้ว่าเงินเหล่านี้ถูกเอาไปใช้ตรงไหน รวมถึงนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลังด้วย ต้องชี้แจงให้ได้
สิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมตัวหลังจากนี้ คือ ฤดูผลไม้ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคใต้ ทั้งมังคุด ทุเรียน ปัญหาทุกวันนี้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งหมด แต่จะอภิปรายประเด็นไหนบ้าง แต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องหารือกัน
เมื่อถามว่า การอภิปรายฯ จะสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ตอบไม่ได้ การล้มรัฐบาลมี 2 ประเด็น คือ กรณีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่าน และกรณีรัฐบาลได้รับเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องดูว่าหลังจากฝ่ายค้านให้ข้อมูลและอภิปรายในสภาฯ แล้ว และข้อมูลที่ประชาชนได้รับ ต้องดูว่าพรรครวมรัฐบาลฝ่ายไหนที่เห็นตรงกับเรา และคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆ
ส่วนพรรคฝ่ายค้านมั่นใจได้ว่า วันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับพรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
“ผมคิดว่าข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ หากมีการไม่ไว้วางใจจริง เดือน ก.ย. หรือเดือน ต.ค. ผมว่าสนุกแน่ และไม่ใช่เป็นละครในสภาแน่ นี่เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง และเป็นการเปิดโปงข้อมูลในบางเรื่องที่ไม่ได้รับการเปิดโปงมาในสังคม” นายชัยชนะ กล่าว
ส่วนถึงขั้นพลิกขั้วอำนาจแดง-เขียว-ส้มหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ต้องไปถามที่มาของข่าว ตนคงตอบไม่ได้ การพลิกขั้วตนก็ยังไม่ทราบ ทราบจากสื่อมวลชน เพราะความจริงพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้คุยกับใคร
ส่วนพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค ก็ยังไม่ได้คุยกับใคร และพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่ได้คุยกับใคร ดังนั้น ต้องไปสอบที่มาของข่าวว่ามันมาจากไหนในครั้งแรก แต่สิ่งที่ตอบได้คือเราจะพิจารณางบประมาณวันไหน การอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ แต่ยืนยันว่ายื่นแน่ แต่วันไหน อยากให้รอติดตาม
ตนขอฝากถึงนายเอกนิติ และนางศุภจี ทำงานให้ประชาชนเป็นที่รัก แก้ไขปัญหาปากท้อง อย่าให้ประชาชนลำบาก และจนอย่างนี้ไปอย่างยาวนาน
“เอกนิติ ศุภจีเอ๋ย เจ้าจงทำงานเพื่อประเทศชาติ เจ้าอย่าจงทำงานเพื่อเสริมสร้างบารมีตนเอง นอกจากแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้แล้ว เจ้าจงกลับไปดูการบริหารในกระทรวงของเจ้า ทั้งสองท่าน ทราบข่าวว่าท่านมีปัญหาทั้ง 2 กระทรวงกับข้าราชการประจำ มีปัญหาด้านนโยบาย สุดท้ายแล้ว กินน้ำมันตับปลาเยอะๆ สมองจะได้ดี จะได้มีสมองในการบริหารประเทศชาติต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว
เมื่อถามว่า แสดงว่า 2 คนนี้จะเป็นคนที่นายชัยชนะพุ่งเป้าอภิปรายหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าจะอภิปรายหรือไม่ แต่ตนขอบอกว่า ณ วันนี้ 2 คนนี้ เขาน่าจะมีความคิดที่ช้าลง เพราะคิดอะไร แก้ปัญหาไม่ได้เลย
“จริงๆ แล้ว ผมอยากฝากน้ำมันตับปลาไปให้เขา แต่ทราบว่าท่านอยู่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ท่านเองก็น่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยา ดังนั้น พี่เอก พี่แต๋มที่เคารพ ทำงานเถอะครับ เพื่อประชาชนด้วย นอกจากน้ำมันตับปลา ผมจะซื้อวิตามินซีให้ด้วย” นายชัยชนะ กล่าว