วรศิษฎ์ ลั่นไม่ยอมให้ชาวต่างชาติ ข่มขู่คนไทยบนแผ่นดินไทย สั่งผู้ว่าฯ สุราษฎร์ – นายอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ด่วน ตรวจทุกมิติ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีได้รับการร้องเรียนซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกายในพื้นที่เกาะสมุย จนสร้างความวิตกกังวลแก่สังคม ตนได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี และนายอำเภอเกาะสมุย ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที

พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ใดที่กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนถูกมองข้าม หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าบุคคลสัญชาติใด หรือมีสถานะใดในประเทศไทย จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอภาค

นายวรศิษฎ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งการประกอบธุรกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครองทรัพย์สิน การจ้างแรงงาน การอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมายของไทย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมาย

ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยความสุจริต แต่จะไม่ยอมให้ใครใช้อิทธิพล ใช้ความรุนแรง หรือใช้อำนาจเหนือกฎหมาย เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไทย

ความปลอดภัยของประชาชน คือหน้าที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมสั่งให้รายงานผลการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน และหากพบช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย จะเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

“ได้กำชับผู้ว่าฯและนายอำเภอทุกพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพื่อยืนยันว่ารัฐจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง มหาดไทยมีหน้าที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ไม่โดดเดี่ยว เมื่อคนไทยเดือดร้อน ต้องเคียงข้างประชาชน” นายวรศิษฎ์ กล่าว

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