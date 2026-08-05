วันชัย เผยเซ็นประกาศเพิกถอน-ขึ้นบัญชีใหม่ ข้าราชการท้องถิ่นแล้ว รับยังไม่จบ ต้องรอ ก กลาง เคาะ ก่อนส่ง ก จังหวัด เพิกถอน
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวันชัย จันทร์พร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เปิดเผยว่า วันนี้จะพิจารณาแนวทางปฏิบัติ หลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบ
ตนได้ลงนามไปแล้ว 2 ฉบับ แต่ยังไม่มีผล เรื่องแรก คือ จะประกาศยกเลิกบัญชีเดิมและจัดทำบัญชีใหม่ ซึ่งบัญชีใหม่จะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออก วันนี้จะมีการมารายงานตัวเลข ทั้งหมดว่ามีจำนวนผู้สมัคร ผู้สอบ ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชี และจำนวนผู้ที่ทุจริต เท่าไร โดยจะแบ่งได้ 2 ส่วน คือ คนที่สอบตกทั้ง ภาค ก. และภาค ข. รวมถึงผู้ที่ผ่านทั้งภาค ก. และข. แต่มีการปรับคะแนนขึ้น
เมื่อถามย้ำว่าตัวเลขของผู้ทุจริตสอบมีทั้งหมด 5,925 รายใช่หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า ขอให้รอข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่วันนี้จะมีการรายงานตัวเลขให้ที่ประชุมรับทราบ เชื่อว่าจะเป็นรอบสุดท้ายและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
เมื่อถามถึงการจัดลำดับบัญชีใหม่นั้น นายวันชัย กล่าวว่า วันนี้จะยกเลิกบัญชีผู้ทุจริต และการขึ้นบัญชีใหม่เท่านั้น พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยจังหวัดจะเป็นผู้เพิกถอนคนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะรายงานตัวเลขกลับมาที่กสถ. ว่ามีใครบ้างที่ถูกเพิกถอน เพื่อจะนำมาจัดลำดับใหม่
จากนั้นถึงจะมาจัดลำดับใหม่ รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนที่ใหม่ รวมถึงกรณีคนสละสิทธิครั้งที่แล้ว จะต้องอยู่ในบัญชีหรือไม่ และจะพิจารณาอายุของการขึ้นบัญชีในวงประชุมวันนี้ด้วย
เมื่อถามย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการมาประชุมกันอีกครั้งใช่หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า หลังจากกสถ. มีมติแล้วต้องรายงานให้ ก กลาง รับทราบ ว่าเห็นด้วยกับมติของ กสถ.หรือไม่ เนื่องจากต้องรายงานให้ ก กลาง รับทราบในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้ง กสถ.