ส.ก.ปชป. จับมือ เฮียล้าน บุก ป.ป.ช. ยื่นหลักฐานสอบปม ส.ก.พรรคประชาชน เสียบบัตร-ลงคะแนนแทนกัน ในสภา กทม. หากผิดต้องลงโทษเด็ดขาด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย

ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ก.พรรคประชาชน เสียบบัตรและกดลงคะแนนเสียงแทนกัน ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดย นายนภาพล กล่าวว่า สภา กทม. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติ กทม. เพื่อใช้กับประชาชน ดังนั้น การทำงานของ ส.ก.ทุกคนจึงต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรณีที่เกิดขึ้นสังคมและประชาชนมีความสงสัยเป็นอย่างมาก ในวันนี้จึงได้นำหลักฐาน ทั้งคำร้อง เทปบันทึกการประชุมสภา กทม. ในวันเกิดเหตุ มอบให้ ป.ป.ช. ใช้ประกอบการสอบสวน และขอให้มีการเรียกตัวพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำทั้งหมด หากพบว่ามีผู้กระทำผิดจริง ขอให้ส่งเรื่องต่อศาลเพื่อลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

“ขอเรียกร้องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลงคะแนนแทนกันอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป” นายนภาพล กล่าว

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