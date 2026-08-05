กรมการปกครอง ชี้แจง ปมข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ไม่ได้หลุดจากทะเบียนราษฎร ยันยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เตรียมฟันคนปล่อยข่าวเท็จ

5 ส.ค. 69 – กรมการปกครอง ออกเอกสารชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มิได้รั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎร สำนักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครองแต่อย่างใด

2. กรณีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กรมการปกครองขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ระบบ ThaID เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 ซึ่งครอบคลุมถึงการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจ รวมถึงทำให้ประชาชนตื่นตระหนก โดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

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