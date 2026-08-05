นายกฯ แจ้งกลางวงครม. เสถียรภาพแน่นปึ้ก ขอให้รมต.สบายใจ อย่าหวั่นไหวข่าวยุยงเขย่ารัฐบาล ย้ำเดินหน้าทำงานตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวในที่ประชุมครม.ถึงเสถียรภาพการทำงานของรัฐบาลว่า ช่วงที่ผ่านมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้ง หรือมีการแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียว
เรื่องนี้ไม่หนักใจและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ และรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใด แต่เป็นรัฐบาลของประชาชน ทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา มีเป้าหมายชัดเจน
มั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่ จึงไม่มีความกังวลใดๆ ขอให้รัฐมนตรีทุกคน ทำงานด้วยความสบายใจ อย่าหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงให้เกิดขึ้น