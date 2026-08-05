“ยศชนัน” สั่ง อว. สอบโดยเร็ว ปม มหาวิทยาลัย เอื้อทุนจีน รับนศ.จีนเรียนในไทย จี้ มหา’ลัย เกี่ยวข้อง ชี้แจงทุกหลักสูตร ระดับปริญญา-ไม่มีปริญญา ตรวจพบผิด ดำเนินคดีทันที ไม่เลือกปฎิบัติ
5 ส.ค.69 – จากกรณี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะกรรมการบอร์ดบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉพฤติกรรมสุดอื้อฉาว กลุ่มรักษาการอธิการบดี เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนเทา โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย โดยหลอกลวงนักศึกษาชาวจีนเข้ามาเรียน หลักสูตรที่สร้างขึ้นเอง
ล่าสุด ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผย ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล และข้อกล่าวหาผ่านสื่อ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การดำเนินหลักสูตร และการขอวีซ่านักศึกษาว่า
ได้สั่งการให้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยเร็ว พร้อมประสานให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย รวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หากผลการตรวจสอบพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวง จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และไม่ละเว้น เพื่อรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยจะเรียกข้อมูลจาก มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลการรับสมัคร และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ข้อมูลการเข้าเมืองและการขอวีซ่านักศึกษา
ตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตร ที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หากเป็นหลักสูตรประเภท Degree ที่นำไปสู่การได้รับปริญญา จะตรวจสอบว่า การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร และข้อกำหนดของกระทรวง อว. หรือไม่
ส่วนกรณีเป็นหลักสูตร Non-degree จะตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติและประกาศของกระทรวง อว. ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
“การตรวจสอบครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการอุดมศึกษาไทย และยืนยันว่า การรับ นักศึกษาต่างชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล หากพบข้อบกพร่อง หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว