ประเสริฐ สยบข่าว ข้อมูล นักเรียนอาชีวะ หลุด ยืนยัน ระบบปลอดภัยเชิงลึกถึง 3 ชั้น แน่นหนา ไม่รั่วไหล ย้ำ แฮก-ดึงข้อมูลออก ทำได้ยากมาก
5 สิงหาคม 2569 – จากกรณี ที่มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านซอฟต์แวร์ เปิดเผยว่า พบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจัดเก็บข้อมูล นักเรียนกว่า 2.5 ล้านคน ใช้รหัสผ่าน 123456 ในการปกป้องการเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งข้อมูลภายในระบบ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ สถานศึกษาที่สังกัด และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรียบร้อย และได้มีการตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งตนได้รับรายงานแล้วว่า ไม่มีเหตุการณ์ ข้อมูลรั่วไหล แต่อย่างใด
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ สอศ. มีการป้องกันความปลอดภัยเชิงลึกถึง 3 ชั้น การจะแฮกหรือดึงข้อมูลออกไปทำได้ยากมาก ขอให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองมั่นใจว่า ระบบมีความปลอดภัยและไม่มีข้อมูลหลุดออกไปแน่นอน
โดยหลังจากนี้ ทางสอศ. จะออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่า กรณีข่าวลือดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ บัตรประจำตัวนักเรียนดิจิทัล (Student ID) และบัตรประจำตัวครู (Teacher ID) ซึ่งระบบบัตรประจำตัว ต้องมีการดำเนินการต่อ และต้องควบคู่เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย เป็นนโยบายการบริหารจัดการของ ศธ. ที่ต้องดำเนินหน้าต่อไป