กกต. มั่นใจเคลียร์คดีฮั้วสว.ภายในส.ค.นี้ พร้อมนัดลงมติ ยันคำวินิจฉัยยึดความถูกต้อง ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใด
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยระบุว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้วรวม 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง กกต. ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบ เพื่อให้การวินิจฉัย ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
โดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะเสร็จภายในเดือนส.ค.2569 จากนั้น กกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด และสำนักงาน กกต. จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า การพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยยึดถือข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัด