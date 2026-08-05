กกต. มั่นใจเคลียร์คดีฮั้วสว.ภายในส.ค.นี้ พร้อมนัดลงมติ ยันคำวินิจฉัยยึดความถูกต้อง ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยระบุว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้วรวม 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง กกต. ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบ เพื่อให้การวินิจฉัย ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

โดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะเสร็จภายในเดือนส.ค.2569 จากนั้น กกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด และสำนักงาน กกต. จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า การพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยยึดถือข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สลดใจ กำนันบุกจับ หนุ่มเสพยาจนหลอน พังประตูห้องน้ำขืนใจแม่ ลากเข้าไปบ้านลงมือซ้ำยันเที่ยงคืน
2

พฤหัสนี้ยกใหม่! จัดเครื่องเซ่นไหว้ตอตะเคียนโผล่ลอยทวนน้ำตามเรือ เครนยก2รอบไม่ยอมขึ้นฮือฮาเลขตรงกัน
3

ใหม่ เจริญปุระ นัดแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมคุณแม่ 6 ส.ค.นี้ - การดำเนินทางกฎหมาย
4

ฮือฮา บ้านสไตล์โรงเจ ประกาศขายด่วน ราคา 15 ล้าน เจ้าของตอบแล้ว เหตุผลที่ต้องขาย
5

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต เผยรอยสำคัญ
6

กลิ่นเหม็นโชยคลุ้ง น้าเปิดประตูบ้านมาแทบช็อก หลานสาว เสียชีวิต
7

ครม.มีมติแต่งตั้ง ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ป.ย.ป.
8

บริษัทญี่ปุ่น เตือนเอง ไม่ควรใส่เครื่องดื่มนี้ ในกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เสี่ยงเสียหายง่าย
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด ออกอะไร
10

คืบหน้าคดีนักบินถูกจับ “ขนยาเสพติดเข้าอินโดฯ” มาเลย์ย้ำสนามบินคัดกรองดีแล้ว