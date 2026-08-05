เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 เวลา 09.45 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ อาคารรับรองพิเศษ
โดยมี H.E. Mr.Nguyen Doan Anh รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Hon. Mr.Vu Hai Ha รองประธานประจำคณะกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการต่างประเทศ แห่งสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะผู้ติดตามเกียรติยศ พร้อมด้วย น.ส.อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และผู้แทนจากสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ต่อมา เวลา 10.00 น. นายโสภณ พร้อมด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยมีน.ส.อุรวดี กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน พร้อมแสดงความยินดีที่ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย เดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันสำคัญ เนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เวียดนาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2569
ในการบรรยายสรุป เอกอัครราชทูตได้นำเสนอภาพรวมของความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และความร่วมมือระหว่างประชาชน ว่าปัจจุบันทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 50 ปีก่อน อันเป็นผลจากความไว้วางใจทางการเมือง ความใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันเข้มแข็งในระดับประชาชน
ขณะที่ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียน ขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียน สะท้อนถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศ
จากนั้น เวลา 14.40 น. ประธานรัฐสภา ได้ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนและผู้เสียชีวิตบั๊กเซิน และสุสานโฮจิมินห์เพื่อแสดงความเคารพต่อวีรชนและบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทในการสร้างชาติของเวียดนาม
ต่อมาเวลา 15.10 น. นายโสภณ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกับนายเจิ่น ทัญ เหมิน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเวียดนาม พร้อมเยี่ยมชมอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพิพิธภัณฑ์สภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และเวลา 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ นายเจิ่น ทัญ เหมิน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเวียดนาม และผู้แทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเวียดนาม ณ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐเวียดนาม