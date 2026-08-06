สุชาติ ลั่น รัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทย ทับลานเห็นผลแล้ว “สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม” รื้อเองคืบ 40% เตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมาย
วันที่ 6 สิงหาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ยึดหลักกฎหมาย และเร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริต เพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาล
นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้มีจุดยืนชัดเจนว่า จะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิที่แท้จริง โดยการพิสูจน์สิทธิอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย
“ผืนป่าของประเทศไทยเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่ของนายทุนคนใดคนหนึ่ง รัฐบาลจะเดินหน้ายึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกอย่างจริงจัง พร้อมพิสูจน์สิทธิให้ประชาชนที่มีสิทธิอันชอบธรรม เราจะไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนอยู่เหนือกฎหมายเด็ดขาด” นายสุชาติ กล่าว
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน แจ้งว่า โครงการสตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม ซึ่งเจ้าของได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2569 ขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วร้อยละ 40
จากการลงพื้นที่ติดตามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้ พบว่า การรื้อถอนวัสดุภายในอาคารและสุขภัณฑ์ใกล้แล้วเสร็จ และเตรียมนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ารื้อถอนโครงสร้างอาคารในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้การรื้อถอนแล้วเสร็จตามแผน
นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า การที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเอง ถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่ พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
“ใครรื้อเอง เราพร้อมอำนวยความสะดวกตามกฎหมาย แต่ใครยังดื้อฝ่าฝืน คิดว่าจะยึดป่าของชาติไว้เป็นของตัวเอง ขอให้รู้ไว้ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่มีละเว้น ไม่มีเลือกปฏิบัติ และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” นายสุชาติ กล่าว