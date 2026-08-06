ทูตทหารจีน เคลียร์ กองทัพบก แจงชัดจีน ไม่ส่งอาวุธหนุนกัมพูชา ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทย แนะยึดสันติแก้ปมชายแดน มกำชับห้ามใช้ยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ไทย–กัมพูชา

วันที่ 6 ส.ค.2569 กรมข่าวทหารบก เผยแพร่ภาพข่าว เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก (จก.ขว.ทบ.) ให้การต้อนรับ พล.ต.จาง หลินหง (MG. Zhang Linhong) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยทูตทหาร สปจ. ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยระบุว่า ไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนาน การแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติเป็นสิ่งที่ควรยึดถือ

พร้อมกันนี้ ยังกล่าวว่า ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน และฝ่ายจีนมีความโปร่งใสและจริงใจต่อประเทศไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นย้ำว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยังยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย พร้อมแจ้งว่า ได้กำชับถึงแนวทางการใช้ยุทโธปกรณ์กับกัมพูชา ว่าไม่ให้มีการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา

ทูตทหารจีน

ทูตทหารจีน เคลียร์ กองทัพบก แจงชัดจีน ไม่ส่งอาวุธหนุนกัมพูชา ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทย

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เศร้า "ก้อง ห้วยไร่" แจ้งข่าวร้าย 'น้องพั้นช์' ลูกสาวบุญธรรมจากตึก สตง.ถล่ม เสียชีวิต
2

เศร้ารู้ ฮลุน เสียชีวิต  จนท.เจอตัว นาซาตาลา ตัวเองหน้าตายังฟกช้ำเพิ่งเจออุบัติเหตุ
3

หวยลาว วันนี้ งวดประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัลล่าสุดออกอะไร
4

สโมสรนักศึกษาโพสต์ อาลัย "น้องพั้นช์" ลูกสาวบุญธรรม 'ก้อง ห้วยไร่'
5

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค.69 ดีดแรงมาก ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 เปิดชื่อจังหวัดไหนได้รับผลกระทบ ฝนหนัก
7

ใหม่ เจริญปุระ นัดแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมคุณแม่ 6 ส.ค.นี้ - การดำเนินทางกฎหมาย
8

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9

ย่ารอรับร่าง ฮลุนโซโล่ ที่บ้านเกิด เผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้า ซื้อลอตเตอรี่มา 1 ใบ เลขท้ายอายุหลาน
10

บริษัทญี่ปุ่น เตือนเอง ไม่ควรใส่เครื่องดื่มนี้ ในกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เสี่ยงเสียหายง่าย