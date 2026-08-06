ทูตทหารจีน เคลียร์ กองทัพบก แจงชัดจีน ไม่ส่งอาวุธหนุนกัมพูชา ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทย แนะยึดสันติแก้ปมชายแดน มกำชับห้ามใช้ยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ไทย–กัมพูชา
วันที่ 6 ส.ค.2569 กรมข่าวทหารบก เผยแพร่ภาพข่าว เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก (จก.ขว.ทบ.) ให้การต้อนรับ พล.ต.จาง หลินหง (MG. Zhang Linhong) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ช่วยทูตทหาร สปจ. ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยระบุว่า ไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนาน การแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติเป็นสิ่งที่ควรยึดถือ
พร้อมกันนี้ ยังกล่าวว่า ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน และฝ่ายจีนมีความโปร่งใสและจริงใจต่อประเทศไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นย้ำว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยังยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย พร้อมแจ้งว่า ได้กำชับถึงแนวทางการใช้ยุทโธปกรณ์กับกัมพูชา ว่าไม่ให้มีการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา