รังสิมันต์ ตั้ง 2 ข้อสงสัย ‘ไชยชนก’ แจ้งความปมสินบน 40 ล้าน จ่อถาม รองจเรตำรวจแห่งชาติ ทำไม ‘นายคิว’ คุมเว็บพนัน 4,000 เว็บ ยังลอยนวลไร้หมายจับ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ส.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกมธ.วันนี้ โดยมีวาระติดตามกรณีคดีสินบน 40 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

โดยนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในวันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ จะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดี และน่าจะได้ทราบกันว่า “นายคิว” ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ดูแลเว็บพนันจำนวน 4,000 เว็บไซต์ ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือดำเนินคดีอะไรเลย โดยมีการออกหมายเรียกทุกคนยกเว้นนายคิว

ตอนนี้คำถามที่สังคมกำลังสงสัย คือ สาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งตนมีข้อสันนิษฐาน 2 ข้อ เกี่ยวกับการที่นายไชยชนกไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่กองปราบ คือ 1.นายไชยชนกร้องทุกข์กล่าวโทษเท็จกล่าวหานายคิว หรือ 2.ไม่ใช่การร้องทุกข์เท็จ แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนายคิว สามารถใช้ชีวิตอย่างสบายอยู่ในเมืองไทยได้โดยที่ไม่โดนออกหมายเรียก ไม่ถูกออกหมายจับ ไม่มีการดำเนินการอะไร และสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะล่องหนอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป

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