ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาตัดสินให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น ใหม่ แทน ‘วัฒนา ช่างเหลา’ หลัง กกต.มีมติยื่นคำร้องขอให้เลือกตั้งใหม่ กรณีถูกกล่าวหากระทำการฝ่าฝืน กม.เลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ส.ค. 2569 ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีการนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 นัดฟังคำพิพากษา คดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต อบจ 1/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2569 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง และ นายวัฒนา ช่างเหลา ผู้คัดค้าน
หลังจาก กกต. มีมติให้ ใบเหลือง และยื่นคำร้องขอให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)ขอนแก่น ใหม่ จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดย นายวัฒนา ช่างเหลา นายก อบจ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล พร้อมด้วย นางดวงแข อรรณนพพร รองนายกอบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 นายนาวิน คำเวียง รองนายก อบจ. ขอนแก่น คนที่ 2 นายอดุลย์ คามดิษฐ์ รองนายก อบจ. ขอนแก่น คนที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมารับฟังคำตัดสินในคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า แม้นายสมศักดิ์ ผู้ถูกร้องที่ 1 ถูกกล่าวหาว่า เป็นหัวคะแนนให้กับนายวัฒนา ช่างเหลา จะไม่มีพยานหลักฐานว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนายวัฒนา ช่างเหลา ผู้ถูกร้องที่ 2 ในฐานะผู้ยื่นคัดค้านในคดีนี้
แต่การกระทำของนายสมศักดิ์ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อนายวัฒนา และ คำให้การของพยานบุคคลในฝั่งผู้ร้อง ประกอบด้วย น.ส.บัวแก้ว น.ส.มะลิวัลย์ และ นางคำเบา ราษฎรต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ที่เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เปือยน้อย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2567 ว่า นายสมศักดิ์ ได้นำธนบัตร 100 บาท มามอบให้ พร้อมกับพูดว่า “เบอร์1 เด้อ” ซึ่งเป็นหมายเลขในการใช้หาเสียงเลือกตั้งของนายวัฒนา
แม้ต่อมา พยานทั้ง 3 คน จะถอนแจ้งความก็ตาม อีกทั้งพยานหลักฐานที่นายวัฒนา ฝ่ายผู้ร้องคัดค้าน นำเข้าสู้การไต่สวน ไม่มีน้ำหนัก การที่พยานทั้ง 3 คน กลับคำให้การและถอนแจ้งความโดยอ้างว่า เงินที่นายสมศักดิ์ นำมามอบให้คนละ 100 บาท เป็นเงินใช้หนี้ที่เคยติดค้าง รับฟังไม่ขึ้น
เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว ศาลพิพากษาให้มีการจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น ใหม่ แทน นายวัฒนา ช่างเหลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษา นายวัฒนา และคณะ ได้เดินลงจากศาล ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับออกไป เบื้องต้นแจ้งว่า จะขอกลับไปที่บ้านก่อน และยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน