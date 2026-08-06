‘มงคล’ เตรียมเปิดสภา ต้อนรับ ‘มิน อ่อง หล่าย’ สานสัมพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขับเคลื่อนแก้ปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ-ส่งเสริมการค้าชายแดน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 7 ส.ค. เวลา 10.50 น. ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา มีกำหนดการให้การรับรอง พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

โดยการพบปะหารือกับผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญทั้งทางด้าน ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมา

ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ เดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือชายแดน และการค้าชายแดน และในกรอบความร่วมมือภูมิภาคจะมีการพูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียน

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