หมอเปรม แนะ ‘อนุทิน’ ล้างไพ่ยุบกสทช. 7 คน แล้วเลือกใหม่เพื่อประโยชน์ประชาชน ลั่นเราเสียเวลากับองค์กรนี้มามากแล้ว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. แถลงถึงกรณี นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติขาดคุณสมบัติ ว่า ตนมองว่ามติดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากมีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกรรมการสรรหาชุดเดิมเข้ามาลงมติด้วยนั่นคือ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ส่วนนายเกียรติพงษ์ อมาตยกุล ซึ่งเป็นตัวแทนศาลฎีกา เป็นที่ทราบกันทั่วว่าท่านมีเกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ คาดว่าไม่น่าจะมีคุณสมบัติ ดำรงตำแหน่งหรือมาโหวตกรรมการ กสทช.ได้ ดังนั้น ในส่วนนี้น่าจะเป็นมติที่ส่งผลให้เห็นว่าอาจจะมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น เรื่องความขัดแย้งจะยังอยู่ต่อไปเพราะกรรมการสรรหามองว่าตัวเองมีอำนาจชี้ขาด จึงอยู่ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าจะมีความเห็นอย่างไร และก่อนหน้านี้นายอนุทินเคยออกมาบอกว่าจะนำเรื่องนี้เข้ามาให้วุฒิสภาพิจารณาว่าจะมีความเห็นอย่างไร
ฉะนั้น นายกฯ ควรเร่งนำเรื่องมาที่วุฒิสภา และขอให้ประธานวุฒิสภาอย่าเตะลูกออก เพราะมีข่าวว่าจะบายพาส (Bypass) หนังสือจากวุฒิสภาไปให้รัฐบาล ดำเนินการทูลเกล้าฯ ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่นายอนุทินต้องเร่งตัดสินใจ
“หากนายกฯ เห็นว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่กำกับจัดสรรคลื่นความถี่ และมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองผมก็จะเสนอให้ท่านยุบ กรรมการกสทช.ทั้ง 7 คน แล้วสรรหาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์กรนี้ ขอให้นายอนุทินล้างไพ่เลย ซึ่งจะเป็นทางออกและคำตอบที่ดีที่สุด เนื่องจากชุดนี้เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ 1 ปีเศษ” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าองค์กรนี้มีเสียงครหามาตลอดว่ามีผลประโยชน์มหาศาล มองว่าจะสามารถยุบยุบได้ง่ายหรือไม่ นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับคำเสนอนี้สามารถทำได้ นายกฯ มีที่ปรึกษากฎหมาย ที่มองเรื่องนี้ออกอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องอาศัยความกล้า
ไม่เช่นนั้นเรื่องที่ตัดสินใจต่อไปก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ จะตัดสินใจอะไรก็ไม่ครบองค์ประชุมเสียที บ้านเมืองก็เสียเวลาไปมากแล้วกับองค์กรนี้ ไม่อยากให้เสียเวลาอยู่ร่ำไป ผลสุดท้ายก็มาเสียโอกาสของบ้านเมือง ย้ำว่าอำนาจตามกฎหมายของนายกฯ มีอยู่แน่นอน