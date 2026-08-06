ไทย-เมียนมา ลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วม แก้มลพิษข้ามพรมแดน คุ้มครองคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดน
วันที่ 6 ส.ค.2569 เวลา 12.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการลงนามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference : TOR) ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศ เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง การติดตาม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำ
รวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การคุ้มครองทรัพยากรน้ำ ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และนายมิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่าง ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายลา เมาง์ เต็ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งร่วมลงนามใน TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
โดยมีนายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย
นายสุชาติ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับความร่วมมือเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดน โดยทั้งสองประเทศได้ทุ่มเทและผลักดันความร่วมมือร่วมกันจนประสบผลสำเร็จในวันนี้ ซึ่งนายอนุทินได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ การลงนามจัดขึ้นในโอกาสที่นายมิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2569 เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า พลังงาน ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ สาระสำคัญของ TOR คือ การจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตาม เฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้
รวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนาม
ภายหลังการลงนาม ทั้งสองประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลดความเสี่ยงจากมลพิษ และสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างไทยและเมียนมาในโอกาสต่อไป