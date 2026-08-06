เริ่มแล้ว! วรศิษฎ์ นำ ก.กลาง รับทราบมติ กสถ.ถอดคนโกงสอบ 5,925 ชื่อ ฟากปลัดมหาดไทยยันวันนี้จบแน่ ลงนามไว้แล้ว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 2569 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 7/ 2569 เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่นเดิม และประกาศบัญชีใหม่ ปี 68
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการอธิบดี สถ. นายวันชัย จันทร์พร ประธาน กสถ. นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รองอธิบดี สถ.ในฐานะเลขานุการ กสถ.
นายวรศิษฎ์ กล่าวก่อนการประชุมว่า ระเบียบวาระที่จะเข้าที่ประชุมในวันนี้ ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญที่เราต้องประชุมกัน เพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสอบแข่งขัน เพื่อเข้าบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,925 คน ซึ่งวันที่ 5 ส.ค.มีการประชุม กสถ.โดยมีมติและส่งเรื่องมายัง ก.กลาง ต่อ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้ว และมีการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมา และมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้ว