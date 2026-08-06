ปกรณ์ ถก กก. MSF นัดแรก ขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิด จัดทำแผนปฎิบัติการแห่งชาติ ชู 4 ประเด็น หนุน ธรรมาภิบาล-ให้ปชช.มีส่วนร่วม พร้อมรับผู้แทน OGP เยือนไทย 5-7 ส.ค.นี้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด (Multi-Stakeholder Forum: MSF) ครั้งที่ 1/2569
โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันคัดเลือกประเด็นนโยบายที่สำคัญในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan: NAP) และเตรียมต้อนรับคณะผู้แทนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership: OGP) ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ส.ค.นี้
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบขับเคลื่อน 4 ประเด็นนโยบายสำคัญในแผน NAP สู่การปฏิบัติจริง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอเป็นกรอบแนวทางจัดทำแผน NAP ให้มีการขับเคลื่อน 4 ประเด็น ได้แก่
1.การต่อต้านการทุจริต มุ่งเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต 2.สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เน้นแก้ปัญหา PM2.5 มลพิษ และภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบ Real-time และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนร่วมจัดการ
3.ความยุติธรรม มุ่งพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และการเปิดเผยข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ Open Justice Data และ 4.การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดพื้นที่และพัฒนากลไกเชิงโครงสร้างให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมออกแบบนโยบาย ตลอดจนการส่งมอบบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับการเตรียมต้อนรับผู้แทน OGP จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำเชิงเทคนิคระดับสากล และร่วมหารือกับคณะกรรมการ MSF เพื่อสนับสนุนการจัดทำพันธกรณี ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำเชิงเทคนิคระดับสากล
โดยขั้นตอนต่อไป หน่วยงานเจ้าภาพจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำร่างพันธกรณี พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และเสนอต่อครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งแผน NAP ฉบับสมบูรณ์ให้ OGP Secretariat ภายในเดือนธ.ค. นี้
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ MSF ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคการเมือง รวม 25 คน เป็นกลไกหลักในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม