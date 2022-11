ผบ.ทอ.ร่วมประชุม ผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 19 ที่ลาว เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบ เร่งทำคู่มือปฏิบัติ ฝึกผสมกองทัพอากาศอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผบ.ทอ. ร่วมประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย.65 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย พลจัตวา คำเหล็ก แสงพะจัน (Brigadier General Khamlek Sengphachanh) ผู้บัญชาการทหารอากาศลาว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

พล.อ.ต. ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ผลการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาคอาเซียน “Together for Peace and stability of ASEAN” ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทุกชาติ พร้อมสานความร่วมมือและดำรงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับเพื่อดำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค โดยทุกชาติเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีความท้าทายกับความมั่นคงในระดับภูมิภาค

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หรืออุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง กองทัพอากาศอาเซียนเห็นถึงความสำคัญในการใช้ศักยภาพของกองทัพอากาศอาเซียนในภารกิจการบินค้นหา และช่วยชีวิตรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งกองทัพอากาศอาเซียนดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ ASEAN Air Forces SOP on HADR เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกร่วม/ผสมระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนต่อไป

โดยการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 นี้ กองทัพอากาศยินดีจัดการฝึกผสมกองทัพอากาศอาเซียน ในปี 2568 ณ ประเทศไทย และกล่าวเชิญชวน ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน พิจารณาเข้าร่วมการฝึก ASEAN (HADR) Exercise 2025 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และพัฒนาศักยภาพกองทัพอากาศอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางธรรมชาติร่วมกัน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคำนับ พลจัตวา คำเหล็ก แสงพะจัน (Brigadier General Khamlex Sengphachanh) ผู้บัญชาการทหารอากาศลาว เมื่อวันที่ 3 พ.ย.65 ทั้ง 2 ฝ่ายต่างขอบคุณในความร่วมมือ ระหว่างกองทัพอากาศที่มีต่อกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งด้านการศึกษา และ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน และเสนอแนวทางในการดำเนินและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศอาเซียน ภายใต้กรอบการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ การฝึกร่วม/ผสม ในระดับทวิภาคี การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือกับ พลอากาศเอก ทุน อ่อง (General Htun Aung) ผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมา ทั้ง 2 ฝ่าย ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดี ไม่มีเจตนาจะเป็นภัยคุกคามซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และให้แลกเปลี่ยนการเยือน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลไกคณะทำงานร่วม (Air Working Group) ให้มีมากยิ่งขึ้น