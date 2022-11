คณะก่อการล้านนานั่งรถไฟ สวมหน้ากากขาว-ชูป้าย‘หยุดใช้เอเปคฟอกขาวประยุทธ์’

คณะก่อการล้านนา จัดกิจกรรม ราษฎรหยุด APEC 2022 สวมหน้ากากขาว-ชูป้าย ‘หยุดเอเปค’ นั่งรถไฟ ค้าน ‘คาร์บอน เครดิต’ ร่วมชุมนุมลานคนเมืองเย็นนี้

วันที่ 16 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. คณะก่อการล้านนา จัดกิจกรรม ราษฎรหยุด APEC 2022 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่สถานีรถไฟเด่นชัย จ.แพร่ โดยการใส่หน้ากาก “กาย ฟอกส์” และชูป้ายคัดค้านการประชุม เอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.

โดยข้อความบางส่วนระบุข้อเรียกร้อง อาทิ “APEC must not participate in Thai state’s human rights violation (เอเปคต้องไม่ร่วมมือกับรัฐไทยในการละเมิดสิทธิมนุษยชน)” และ “ทุนนิยมคาร์บอนเครดิต แปลงโฉมผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ปกป้องโลก” โดยมีการติด #StopAPEC2022 #NoBCG และ #PruyutGetOut

จากนั้นเวลา 11.50 น. คณะก่อการล้านนา เดินทางถึงสถานีรถไฟ จ.อุตรดิตถ์ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูป้ายคัดค้านการประชุมเอเปค 2022 อีกครั้ง ด้วยข้อความว่า “We want Climate Justice, not BCG-Carbon Credit. (เราต้องการความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศราฐกิจสีเขียว และ คาร์บอนเครดิต)” “Stop using APEC white-washing Prayut. (หยุดใช้เอเปคฟอกขาวประยุทธ์)” “We’re living death in the hands of Prayut and the Thai Government. (เรากำลังตายทั้งเป็นในกำมือของประยุทธ์และรัฐบาลไทย)”

โดยในระหว่างการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสงบเรียบร้อย

จากนั้นคณะก่อการล้านนาได้อ่านแถลงการณ์ STOP APEC 2022 มีเนื้อหาดังนี้

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค มีสมาชิกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรรวมกันมากกว่า1ใน3ของประชากรโลก มีเป้าหมายหลักคือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

การประชุมครั้งนี้วางอยู่บนแนวคิดพื้นฐาน เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว หรือ BCG นี่คือการสร้างภาพลักษณ์ที่เคลือบอยู่บนท่วงทำนองของลัทธิเสรีนิยมใหม่ อันเป็นความเชื่อที่ครอบงำโลกปัจจุบัน นำไปสู่การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีสุดโต่ง โดยมีอำนาจรัฐเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดัน เกิดการกดขี่และแย่งชิงทรัพยากรอย่างกว้างขวาง จนความเหลื่อมล้ำขยายตัวอย่างรุนแรง มีเพียงบรรษัทข้ามชาติ กลุ่มทุนผูกขาด และชนชั้นนำผู้กุมอำนาจรัฐเท่านั้น ที่ได้ยืนบนปลายยอดพีรามิดแห่งความเหลื่อมล้ำ

รัฐบาลเผด็จการของไทยมีความภาคภูมิใจ ในการเดินหน้าผลักดันการประชุมเอเปคอันเลวร้าย เวทีแห่งการแสวงหาความร่วมมือของชนชั้นนำ ที่พร้อมจะละทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลัง ประชาชนทั้งหลายไม่มีส่วนร่วม ทั้งในกระบวนการปรึกษาหารือ และการใช้อำนาจตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตของตนเอง ดังนั้นสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม จึงไม่มีทางปรากฏขึ้นได้ภายหลังจากนี้เช่นกัน

เรายืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากัน เราจึงมีสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ มีที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอย่างเสมอภาค มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้รับการปกป้อง มีโอกาสและทางเลือกในการดำเนินชีวิต และมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเอง ชุมชน สังคมร่วมกัน

เอเปค กำลังทำลายคุณค่าทั้งหมดของความเป็นคน และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ให้เหลือเพียงคุณค่าเดียวทางเศรษฐกิจ ที่พร้อมจะกำหนดคุณค่าอื่นใด ให้ต้องเดินไปในแนวทางทุนนิยม

เราคือคนส่วนใหญ่ เราจะคล้องแขนเดินหน้า เราจะยืนหยัดต่อต้าน ทำลายกำแพงแห่งการกดขี่ กู่ก้องเสียงของสามัญชน ว่าเราจะไม่ยอมแพ้

อย่างไรก็ตาม ราษฎรหยุด APEC 2022 ได้ประกาศจัดกิจกรรม ในช่วงเย็นวันนี้ ที่ลานคนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.