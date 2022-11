บิ๊กตู่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ปี 2565 ย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมปลอดภัย และเป็นพลังสำคัญยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 22 พ.ย.2565 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 พร้อมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการเผยแพร่การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีแก่ นายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันแสดงพลังและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ เพื่อสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น มั่นคง และสังคมไทยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการยุติความรุนแรง เมื่อครอบครัวปลอดภัย สังคมและประเทศชาติก็จะปลอดภัย ซึ่งการสร้างสังคมที่ปลอดภัยนับเป็นความรับผิดชอบของทุกคนและทุกภาคส่วน ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยดีขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” (International Day for the Elimination of Violence against Women) และคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2542 เห็นชอบให้เดือน พ.ย.ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ประกอบด้วย Relationship Skill : เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะความสัมพันธ์ Empowerment of women : เพิ่มขีดความสามารถของเพศหญิง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม Services ensured : บริการที่เป็นมิตรแก่สตรี เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว Poverty reduced : ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสภาวะการพึ่งพิงจากเพศชาย Environments made safe : สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว Child and adolescent abuse prevented : การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อตัดวัฏจักรความรุนแรง และ Transformed attitudes, beliefs and norms : การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และบรรทัดฐานซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสตรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนเห็นความสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อันจะช่วยให้มีความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิของตนเองในการใช้กฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์สากล