เพื่อไทย จ่อเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ 5 เม.ย. งาน คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกวัน พร้อมแกนนำขึ้นปรายศรัย นโยบาย เป้าหมาย ทำอย่างไรให้แลนด์สไลด์

31 มี.ค. 66 – ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคพท. แถลงข่าวเรื่องงานคิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกวัน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคนว่า

เป็นวันที่ พรรคพท. รอคอยมานาน งานนี้จัดวันที่ 5 เม.ย. ที่ธันเดอร์โดมสเตเดียม เมืองทองธานี ชื่องาน 3 แคนดิเดต 1 ทีมเพื่อไทยทุกคน One Team for all Thais โดยจะเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกฯของพรรค พท. ทั้ง 3 คน

รวมถึงจะมีทีมปราศรัยที่ประกอบด้วย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค พท.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย และคนอื่นๆ ที่จะปราศรัยเรื่องนโยบายและเป้าหมายว่า จะทำอย่างไรให้แลนด์สไลด์

นอกจากนี้จะมีการลงรายละเอียดนโยบายต่างๆ ที่พรรค พท.ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ อาทิ เรื่อง กระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเลตว่า จะใส่จำนวนเม็ดเงินไปเท่าไหร่ เป็นต้น

เมื่อถามว่า สำหรับการเรียงลำดับรายชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีความคืบหน้าอย่างไร นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ขั้นตอนขณะนี้คณะกรรมการสรรหา ได้ส่งรายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้ง 100 คนที่ทำไพรมารีโหวตในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา โดยจะดำเนินการให้เสร็จตามกรอบเวลาที่จะยื่นสมัครวันที่ 4 เม.ย. โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จวันที่ 3 เม.ย. เพราะเราต้องพิจารณาให้รอบคอบที่สุด

เมื่อถามว่า จะเปิดเผยก่อนหรือไม่ หรือจะยื่นกกต.เลย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เราจะไม่เปิดเผยก่อนการยื่นสมัคร เพื่อตัดประเด็นข้อแทรกซ้อนต่างๆ ออกไป

สำหรับแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคนั้น ระเบียบกกต.กำหนดให้จัดส่งก่อนวันปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ คือวันที่ 7 เม.ย. ดังนั้นเมื่อเราเปิดวันที่ 5 เม.ย. คงจะยื่นในวันที่ 6 เม.ย.