ชัดเจน! เพื่อไทย ยื่น 3 ชื่อ แคนดิเดตนายกฯ “อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา-ชัยเกษม” เตรียมขึ้นเวทีเปิดตัวเย็นนี้ พร้อมเปิดตัวผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ แกนนำตบเท้าปราศรัยคึกคัก

เมื่อเวลา 14.55 น. วันที่ 5 เม.ย. 2566 ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ตัวแทนพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 2.นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และ 3.นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง

โดย ในเวลา 18.00 น.ของวันนี้ พรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 3 คน และเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคทั้ง 100 คน ในงาน “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน ONE TEAM FOR ALL THAIS: หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม เมืองทองธานี

นอกจากนี้ จะมีการอธิบายรายละเอียดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย รวมถึงการปราศรัยของแกนนำพรรค นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย รวมถึง 3 แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทยด้วย