ปิยบุตร ยอมโดนด่า โพสต์อัด ก้าวไกล ทำเรื่องน่าอาย ทะเลาะแย่งตำแหน่งกัน ส.ส.พรรคอื่นยังงง แนะต้องกล้าพูดตรงไปตรงมา กล้าสู้ในพรรค

หลัง ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ทวีตข้อความ ตั้งคำถาม ทำไมก้าวไกลได้ประธาน กมธ.แค่ 8 คณะ อีก 3 คณะหายไปไหน ทั้งๆที่คำนวณสัดส่วนตาม ส.ส.151 คน ต้องได้ประธาน 11 คน 11 คณะ

ต่อมา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ชี้แจงว่า เก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ ยก กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ให้ไทยสร้างไทย พร้อมแลกโควตาเก้าอี้ กับพรรคพลังประชารัฐ

สรุปได้ว่า ก้าวไกลได้เก้าอี้ประธานกมธ. ดังนี้

1.กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 2.กมธ.การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 3.กมธ.การทหาร 4.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 6.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ 7.กมธ.การสวัสดิการสังคม และ 8.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ส่วนอีก 2 กมธ.คือ กมธ.การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่นั่งคนละครึ่งวาระกับพรรคไทยสร้างไทย และกมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน นั่งคนละครึ่งกับพรรครวมไทยสร้างชาติ

ล่าสุด ปิยบุตร ทวีตข้อความอีกว่า จากแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหลือประธานกรรมาธิการ 8 คณะ จาก 35 คณะ

ถ้าผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล ไม่ “เอ๊ะ” ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ “เอ๊ะ”ผมว่าผิดปกติแน่ๆ

ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ไม่ใช่พรรคก้าวไกลในฝันแน่ๆ

ผมรู้ว่า ผมโพสต์ ก็คงจะมีคนด่า…ปิยบุตร เสือกอะไร ไหนว่าไม่พูดแล้วไง

แต่ถ้าผมไม่พูด ก็ไม่มีใครกล้าพูด ส.ส. สมาชิก ผู้สนับสนุนพรรค กลัวเกรงกันไปหมด ได้แต่บ่นๆกับผม

แต่การบ่นซุบซิบนินทากันในวงข้าววงเหล้า มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับ

อยากให้พรรคก้าวไกลไปได้ดี ต้องกล้าพูดตรงไปตรงมา

แล้วนี่ ผมก็ต้องมาเสียคำพูดอีกแล้ว เพราะ ปล่อยไปแบบนี้ สุดท้าย ไม่มีใครกล้าชี้ให้เห็นปัญหาตรงๆ…

ป.ล. นี่ผมรู้นะ ส.ส. หลายคนในพรรค รอผมโพสต์ มารอดูอยู่ มาเชียร์ให้ผมพูดแบบนี้ ปัญหาคือ ทำไมพวกคุณต้องรอผมพูดผ่านสื่อสาธารณะ ทำไมพวกคุณไม่กล้าสู้กันในพรรคครับ



ต่อมา ปิยบุตร ทวีตอีกว่า นอกจากเรื่องปล่อยให้ ปธ. จาก 11 เหลือ 8 แล้ว เพื่อน ส.ส.จากพรรคอื่นๆ ยังโทรมาเล่าให้ผมฟังอีกว่า พรรคก้าวไกลเป็นอะไร ทำไมภายในพรรค ไม่จัดวางตำแหน่ง ส.ส. ของพรรคตนเองว่าใครจะเป็น รองประธานมาให้เรียบร้อย

พอมาหน้างาน ในหลายคณะ ส.ส.ก้าวไกล มาแย่งตำแหน่งรองประธาน กันเอง จนประธานจากพรรคอื่นงง เอ๊ะ ทำไมไม่เคลียร์กันมาก่อน

เพื่อน ส.ส. พรรคอื่นโทรมาแจ้งผมแบบนี้ ผมว่าน่าอายมาก ไปทะเลาะแย่งตำแหน่งกันเอง ต่อหน้า ส.ส.พรรคอื่น นี่ถ้า ประธานจากพรรคอื่น เขาปล่อยให้โหวต ให้ ส.ส.ก้าวไกล แข่งกันเอง คงน่าสมเพชกว่านี้

เท่าที่ ส.ส. หลายคนมาเล่าให้ผมฟัง คือ คณะนำเขาตัดสินใจไปแล้ว ค่อยมาบอก ส.ส.

ปัญหา คือ เมื่อไรที่ ส.ส.ก้าวไกล จะเติบโตเป็นคนที่กล้าหาญ กล้าสู้เพื่อพรรค เพื่อสังคมเสียที ทำไมไม่กล้าพูด กล้าท้วง กล้าถกเถียง หรือทุกคนกลัวว่างวดหน้าจะไม่ได้ลง ส.ส. เพราะคณะนำมองว่าเป็นเด็กดื้อ?

ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป สุขภาพพรรคไม่ดีแน่

ต่อไป คณะนำจะ can do no wrong และ can do everything ส่วน ส.ส. แต่ละคน ก็ไม่คิดเรื่องส่วนรวม คิดแค่ กูจะได้ลง ส.ส. ต่อมั้ย กูทำพื้นที่กูดีกว่า กูทำงานในตำแหน่งกูอย่างเดียวดีกว่า ส่วนเรื่องพรรค เขาว่าไง ก็ว่ากัน