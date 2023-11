แวดวงการเมือง ธุรกิจ บันเทิงแห่ยินดี ปุ๊น-ตรีรัตน์ ควงแฟนสาว บลู-ไพลิน อัมพุช เข้าพิธีวิวาห์ ท่ามกลางญาติสนิทที่ภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ย.2566 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและนักธุรกิจพลังงาน โพสต์ภาพฉลองมงคลสมรส เมื่อวันที่ 16-17 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม อมันปุรี ภูเก็ต และบ้านแวนเดอบิลท์ เอสเตท ท่ามกลางแขกคนสนิท 100 ท่าน

สำหรับประวัติเจ้าสาวชื่อ คุณบลู-ไพลิน อัมพุช ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย Merchandising ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเครือ เป็นบุตรสาวของนายสุรัตน์ อัมพุช ประธานกรรมการอาวุโสของเดอะมอลล์กรุ๊ป

ส่วนเจ้าบ่าวนั้น ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด และมีตำแหน่งการเมือง เป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โดยได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสส.เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 2 สมัย และเป็นอดีตศิลปินสังกัดอาร์เอส ในนามวงเอพริลฟูลส์เดย์

ทั้งนี้ ระหว่างพิธีทางเจ้าบ่าวได้ขึ้นไปร้องเพลง All of me ของ John Legend เซอร์ไพรส์เจ้าสาว และจบด้วยการแสดงพลุยาว 5 นาที สร้างความประทับใจให้กับแขกคนสนิท

ในงาน มีบุคคลสนิทของบ่าวสาวทั้งจากแวดวงการเมือง ธุรกิจ และบันเทิง มาร่วมแสดงความยินดี อาทิเช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, น.ต.ศิธา ทิวารี, ปวริศา เพ็ญชาติ, ปีติภัทร คูตระกูล, แก้ว จริญญา, โทนี่ รากแก่น, ศุภลักษณ์ อัมพุช และครอบครัว รวมถึง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์, ลักขณา นะวิโรจน์ เป็นต้น