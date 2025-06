นายกฯเสียใจ พบศพตัวประกันไทยในฉนวนกาซา รัฐบาลจะทำเต็มที่นำร่างกลับบ้านเกิด

“นายกฯ” โพสต์เสียใจอย่างสุดซึ้ง ตัวประกันไทยในฉนวนกาซาเสียชีวิต ยัน รัฐบาลจะดำเนินการสุดความสามารถให้คืนร่างตัวประกัน

เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 7 มิ.ย.2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุ “ดิฉัน และรัฐบาลไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของคุณณัฐพงษ์ ปินตา ตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ติดต่อกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบ และดำเนินการขั้นต่อไปค่ะ

รัฐบาลไทยจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อเรียกร้องให้มีการคืนร่างตัวประกันชาวไทยทั้งหมดที่ยังอยู่ในฉนวนกาซากลับสู่ประเทศไทยต่อไป และประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย กลับเข้าสู่การเจรจา เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สันติ และยั่งยืนต่อไปค่ะ”

“The Royal Thai Government and I have learned with great sadness on the passing of Mr. Nattapong Pinta, a Thai hostage in Gaza Strip. Currently, the Royal Thai Embassy in Tel Aviv is in contact with his family to inform of the sad news and to undertake necessary arrangements.

The Thai Government will continue to take all necessary means to call on the retrieval of deceased Thai hostages in the Gaza Strip back to Thailand soonest.

Thailand retierates our call for all sides to return to the negotiating table to pursue a peaceful and lasting resolution to the conflict.”