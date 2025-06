“บก.ทท.” เผย มาตรการจำกัดเวลาผ่านแดนไทย-เขมร เพียง 3 วันจำนวนคดี หลอกลวงออนไลน์ (Scammer) และการค้ามนุษย์ ลดลงถึง 31.45% ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 11 มิ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้เปิดเผยถึงมาตราการจำกัดการผ่านแดนไทย-กัมพูชา ของกองทัพบก (บก.ทบ.) ส่งผลให้เห็นถึงคดีแสกมเมอร์และคดีค้ามนุษย์ ลดลงใน 3 วันที่ผ่านมา รวมถึงการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและตำรวจชายแดน ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

จำนวนคดี หลอกลวงออนไลน์ (Scammer) และ การค้ามนุษย์ ลดลงถึง 31.45% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนการใช้มาตรการจำกัดการผ่านแดนไทย-กัมพูชา แสดงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้ง การลาดตระเวนร่วมของกำลังทหาร-ตำรวจชายแดน การบูรณาการข่าวกรองจากหลายหน่วยงาน และการควบคุมและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบริเวณชายแดน

การลดลงของสถิติดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ชายแดน แต่สะท้อนถึงความปลอดภัยของประชาชน และภาพลักษณ์ความมั่นคงของประเทศในเวทีสากล มาตรการเหล่านี้เป็น ตัวอย่างของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยความมั่นคง ภายใต้แนวคิด“WE ARE ONE WE WIN” เพราะภารกิจปกป้องประชาชาติ ต้องอาศัยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว

