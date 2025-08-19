“อนุทิน” ปัดวิจารณ์โยกย้ายบิ๊กมหาดไทย ล้างสายสีน้ำเงิน ขอผู้บริหารชุดใหม่สบายใจ ไม่เคยโทรหาปลัดมท. นัดสุมหัวขอให้ทำอะไรให้

เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 ส.ค. 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หลายคนมองว่าเป็นการล้างสายสีน้ำเงินว่า คำถามเช่นนี้อย่าถามเลย วันนี้เราไม่มีหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารชุดใหม่

แต่ถ้าวันไหนได้มีโอกาสกลับเข้าไปบริหารและมีนโยบายอย่างไร ก็คิดว่าคงไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของเรา แบบนี้ก็แฟร์ๆ ดีนะ แต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่ไม่มีทางเหมือนกัน ใครมีนโยบายเช่นไรก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และยืนยันว่าไม่มีข้าราชการสายน้ำเงินสายแดง

นายอนุทิน ย้อนถามว่า พรรคภูมิใจไทยไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือไม่ ฉะนั้นทุกคนต้องถือว่าเป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ใช้เงินของรัฐ ดังนั้น คำว่าสายน้ำเงิน สายแดงหรือสายอะไรต้องไม่มีแล้ว

“ผมออกมาเนี่ย เจอท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกี่ครั้ง ไปถามดูสิ ผมก็ต้องให้เกียรติ โทรไปเดี๋ยวเขาเดือดร้อน ผมไม่เคยโทรไปหาเขา ดังนั้นต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้ว ต้องสบายใจได้แล้ว ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดใหม่ก็สบายใจได้เลย ไม่เคยมีการพบปะกันแบบตั้งใจมาสุมหัว นัดคุยกันคุณทำแบบนี้ให้ผมได้ไหม เจอกันตามงานไม่เกินครึ่งนาทีก็ต้องแยกย้าย เรารู้บทบาท” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรองรับสถานการณ์หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หลัง 29 ส.ค. หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไปถามเขา

