อนุทิน ซัด ‘ประภา’ สส.กาฬสินธุ์ โหวตร่างงบ 69 สวนมติพรรค เป็นแค่สิ่งแปลกปลอม ยันดองไว้ไม่ขับออก เชื่อเดี๋ยวก็ตายเอง โยนถามรับเงิน 8 หลัก แรงจูงใจอื่นหรือไม่ ลั่นไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแน่
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ สส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย โหวตสวนมติพรรค เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า ก็เป็นที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเราสงสัยในคนๆ นี้มาตลอด ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในพรรค
ส่วนจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ได้ให้มาร่วมกิจกรรมของพรรค ขณะนี้มีการสอบสวนอยู่ ผลการสอบสวนเก่ายังไม่เสร็จ แต่ก็มีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ก็ไม่ต้องสอบสวนแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าอีก 2 คนที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ ถือว่าบริสุทธิ์แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้เหลือเพียงคนเดียว เขาดึงจนวินาทีสุดท้าย เราก็ทำใจ ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์สส. ส่วนจะขับพ้นพรรคหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า “ผมว่าอยู่ในนี้ดีแล้ว”
เมื่อถามว่าระบุได้เลยหรือไม่ว่ามีการซื้อตัว สส.ในราคา 8 หลัก หรือมีแรงจูงใจอื่น นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าตัว สส.กาฬสินธุ์ ส่วนแรงจูงใจนั้น หากคิดตามวิญญูชนก็คิดได้หมด ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า รับรองว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนแน่นอน
ส่วนที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีการแตกแถวในการโหวต พรรคจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร นายอนุทิน ย้ำว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งแปลกปลอม ซึ่งทุกคนเห็น และไม่มีใครชื่นชมยินดีกับการกระทำนี้ นอกจากจะไม่ชื่นชมยินดีแล้ว ต้องบอยคอต และเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแทนประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ต้องเชือดหรอกครับ เขาตายเอง”