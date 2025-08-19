แพทองธาร ยกเลิกเข้าประชุมพรรค ทำสส.-มวลชน รอเก้อ อดเบิร์ธเดย์วันเกิดล่วงหน้า ‘ทักษิณ’ โผล่มาพรรคอ้างมาพบแขก ปัดตอบปมคดี 112 บอกแค่เรื่องศาลใครเขาพูดกัน
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ในการประชุมพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ เดิมน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรค จะเดินทางมาร่วมประชุมพรรค ทำให้บรรดา สส.ได้เตรียมช่อดอกไม้และเค้กมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าน.ส.แพทองธาร ในวันที่ 21 ส.ค.
แต่ปรากฎว่า น.ส.แพทองธาร ยกเลิกการเข้าร่วมประชุม ขณะที่มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค เดินทางมาพบและนำดอกไม้ พร้อมของขวัญมาให้กำลังใจ และเตรียมอวยพรวันเกิดน.ส.แพทองธารล่วงหน้าเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น่าสังเกตว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เดินทางเข้ามาพรรคเพื่อไทย และเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย เวลา 16.10 น.โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าวันนี้มาพรรคเพื่อไทยมีภารกิจอะไร นายทักษิณ กล่าวเพียงว่า มาเจอแขก เจอเพื่อนเจอฝูง ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อกรณีวันที่ 22 ส.ค. ที่ศาลอาญาฯ จะพิพากษาคดี 112 จะไปฟังด้วยตนเองหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวสั้นๆ ว่า “เรื่องศาลใครเขาพูดกัน”