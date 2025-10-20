กมธ.แก้รธน.ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเห็นต่างก่อนเสนอชุดใหญ่ เผยอาจต้องเปิดสภาสมัยวิสามัญ โหวตวาระ 2 ก่อนโหวตวาระ 3 ในเดือนธ.ค.
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา คณะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 แถลงภายหลังการประชุม
น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการประชุมว่าช้าที่สุดจะไปถึงวันไหน และกำหนดวันประชุม เนื่องจากเรามีข้อจำกัดเรื่องเป้าหมายที่อยากทำให้เสร็จในสมัยประชุมนี้ ทำให้เวลาค่อนข้างจำกัด
โดยที่ประชุมมีข้อสรุปให้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีทั้ง สส. สว.และกฤษฎีกา รวมทั้งผู้เสนอทั้ง 3 ร่างเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือประเด็นที่สังคมตั้งคำถาม เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้การประชุมรวดเร็วขึ้นก่อนเสนอกมธ.ชุดใหญ่
น.ส.พนิดา กล่าวต่อว่า ในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะประชุมในช่วงเช้า เพื่อกำหนดสาระสำคัญหลักๆ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในรายมาตรา เพราะรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ยังมีความไม่เข้าใจตรงกันในหลายๆ เรื่อง ทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเจตนารมณ์หลักของแต่ละร่างที่เราต้องมาพิจารณากัน และในสัปดาห์ถัดไปจะประชุม 2 วันคือวันพุธและพฤหัสบดี
ด้านนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว.ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวว่าจะมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการคุยเรื่องกรอบการทำงานและกรอบแนวทางของการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยที่ประชุมกำหนดการประชุมแค่ช่วงปิดสมัยประชุมคือวันที่ 30 ต.ค.นี้
ส่วนประเด็นคำถามต่างๆ น่าจะพูดคุยกันในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนของเนื้อหาและกระบวนการ ไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนที่ยังมีความกังวลใจ กมธ.และคณะทำงานอาจต้องไปทำการบ้าน และสื่อสารไปถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคน เพราะทุกคนต้องมีความเข้าใจเนื้อหาของร่างก่อนโหวตในวาระ 2 และ 3
“มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเฉพาะวาระ 2 เพราะหากรอเปิดสมัยประชุมในวันที่ 12 ธ.ค. อาจไม่ทัน ดังนั้น เมื่อเปิดสมัยประชุมแล้ว จะพิจารณาเฉพาะวาระ 3 อย่างเดียว”นายนรเศรษฐ์ กล่าว
ขณะที่นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า กรณีที่มีความกังวลเรื่องการโหวตวาระ 3 นั้น ต้องดูว่าร่างที่จะผ่านในวาระ 2 เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องดูในการประชุมกมธ. ก่อน ว่าหน้าตาของร่างจะออกมาเป็นอย่างไร